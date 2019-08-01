На Київщині посеред ночі патрульні помітили на дорозі жінку, яка йшла на концерт Винника



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Патрульні встановили, що рідні, не знаючи, куди поділась жінка, вже заявили про її зникнення Фото: Патрульна поліція Київської області

Випадок стався на автодорозі Київ-Чоп, неподалік села Стоянка

На Київщині поліцейські виявили вночі жінку, яка йшла вздовж дороги – в ході розмови з’ясувалося, вона пішла з дому, не попередивши рідних, щоб потрапити на концерт Олега Винника.

Про це 1 серпня повідомляє Патрульна поліція Київської області.

Випадок стався на автодорозі Київ-Чоп, неподалік села Стоянка.

«Патрульні вирішили переконатись, що з жінкою все добре та з’ясувати всі обставини, чому громадянка опинилась вночі сама на автодорозі. Як виявилось, 33-річна жінка захотіла відвідати концерт Олега Винника і пішла з села Людвинівка Макарівського району. Проте, нікого не повідомила», - розповіли у поліції.

Патрульні встановили, що рідні, не знаючи, куди поділась жінка, вже заявили про її зникнення.

Правоохоронці доставили жінку до Макарівського відділу поліції та повідомили про знайдену жінку її старшій сестрі.

Як відомо, у липні Олег Винник проводив концерт у Фастові на Київщині. Він підтримував Аграрну партію і їздив у тур з лідером виборчого списку Михайлом Поплавським регіонами України.