На Київщині позбавили мандата жінку-депутата, викриту у хабарництві



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Затримання Наталії Черінської

Жінку-депутата Гостомельської селищної ради визнано винною в одержанні неправомірної вигоди та призначено покарання у вигляді штрафу

У середу, 24 травня, за ініціативи Київської прокуратури жінку-депутата Гостомельської селищної ради Наталію Черінську, викриту у корупції, позбавили мандата.

Вказане питання за ініціативи Київської місцевої прокуратури №5 було винесено на розгляд Гостомельської селищної ради та проголосовано більшістю. Про це повідомляє прес-служба прокуратури.

Як повідомлялося, вироком суду від 16.04.2018 року жінку-депутата Гостомельської селищної ради визнано винною в одержанні неправомірної вигоди за ч. 2 ст 369-2 КК України та призначено покарання у вигляді штрафу в межах санкції цієї статті.

17 травня 2018 року після вступу вказаного вироку в законну силу Київська місцева прокуратура №5 направила на адресу селищної ради лист, у якому пропонувала розглянути питання дострокового припинення повноважень жінки-депутата, спираючись на ч. 2 ст. 5 ЗУ «Про статус депутатів місцевих рад».

Згідно цієї норми повноваження депутата місцевої ради можуть бути припинені достроково за рішенням відповідної ради у зв’язку, серед іншого, з набранням законної сили обвинувальним вироком суду, за яким його засуджено до покарання, не пов'язаного з позбавленням волі.

Як повідомлялося, Ірпінський міський суд Київської області визнав винною депутата Гостомельської селищної ради і директора культурно-оздоровчого комплексу Наталію Черінську у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 369-2 КК України («Зловживання впливом»), призначивши покарання у вигляді штрафу 25,5 тис. грн.

Наприкінці грудня 2017 року підприємець передав Черінській у вигляді хабаря автомобіль Volkswagen Sharan, 2002 року випуску, зареєстрованій Польщі. Вартість машини становила 99,4 тис. грн. Після чого депутат була викрита і затримана працівниками правоохоронних органів.

У суді Черінська повністю визнала свою вину і підписала з прокурором відповідну угоду. У ній сказано, покарання для обвинуваченої особи має бути у вигляді штрафу 25,5 тис. грн.

Суд затвердив угоду про визнання винуватості і вважає таку кваліфікацію дій депутата Гостомельської селищної ради правильною, оскільки вона незаконно одержала неправомірну вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави.