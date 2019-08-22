  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    На Київщині пожежа ледь не знищила сховища сіна та зерна (фото)

    • Розсилка
    Скирти, що загорілися, знаходилися між сховищами сіна та зерна&nbsp; - На Київщині пожежа ледь не знищила сховища сіна та зерна (фото)
    Скирти, що загорілися, знаходилися між сховищами сіна та зерна 
    Фото: ДСНС

    На території сільськогосподарського підприємства згоріли 190 тонн соломи

    У ніч на четвер, 22 серпня, в Яготинському районі на території ТОВ «імені Кравченка» сталось загорання тюкованої соломи. Повідомлення про пожежу надійшло до оперативно-диспетчерської служби Яготинського району о 2:03.

    До місця події було направлено рятувальників 28-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Яготин та 26-ї ДПРЧ смт Згурівка, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

    По прибуттю рятувальники встановили, що горять тюки соломи на площі 1000 кв. м вагою 190 тонн. Деякі скирти знаходяться між сховищами сіна та зерна і є загроза перекидання та розповсюдження вогню. Вогнеборці приступили до гасіння пожежі та охолодження будівель.

    Пожежу було локалізовано о 5:30, ліквідовано о 10:51.

    На гасіння залучалось 6 одиниць спеціальної техніки та 15 чоловік особового складу.

    Загиблих та постраждалих на місці не виявлено.

    Причина загорання наразі встановлюється.

    Читайте також
    пожежа ДСНС Київщина рятувальники
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ