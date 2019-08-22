На Київщині пожежа ледь не знищила сховища сіна та зерна (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Скирти, що загорілися, знаходилися між сховищами сіна та зерна Фото: ДСНС

На території сільськогосподарського підприємства згоріли 190 тонн соломи

У ніч на четвер, 22 серпня, в Яготинському районі на території ТОВ «імені Кравченка» сталось загорання тюкованої соломи. Повідомлення про пожежу надійшло до оперативно-диспетчерської служби Яготинського району о 2:03.

До місця події було направлено рятувальників 28-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Яготин та 26-ї ДПРЧ смт Згурівка, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

По прибуттю рятувальники встановили, що горять тюки соломи на площі 1000 кв. м вагою 190 тонн. Деякі скирти знаходяться між сховищами сіна та зерна і є загроза перекидання та розповсюдження вогню. Вогнеборці приступили до гасіння пожежі та охолодження будівель.

Пожежу було локалізовано о 5:30, ліквідовано о 10:51.

На гасіння залучалось 6 одиниць спеціальної техніки та 15 чоловік особового складу.

Загиблих та постраждалих на місці не виявлено.

Причина загорання наразі встановлюється.