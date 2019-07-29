На Київщині п'яний чоловік на тракторі влаштував перегони з поліцією



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На Київщині п'яний чоловік влаштував перегони з поліцією на саморобному тракторі Фото: Патрульна поліція Київської області

Чоловік доїхав до свого будинку, де почав лаятися, чинив опір і намагався втекти, через що інспектори застосували кайданки

У Переяслав-Хмельницькому районі Київської області п'яний чоловік на саморобному тракторі влаштував перегони із патрульними.

Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Київської області на своїй сторінці в Facebook.

Під час патрулювання села Соснова на вулиці Перемоги правоохоронці побачили водія трактора, який порушував правила дорожнього руху. Інспектори подали знак про зупинку, однак він проігнорував та продовжував рух.

Патрульні почали наздоганяти правопорушника та продовжували вимагати зупинки за допомогою світлозвукової сигналізації та гучномовця.

Проігнорувавши вимогу зупинитися, він доїхав до свого будинку, де почав лаятися, чинив опір і намагався втекти, через що інспектори застосували кайданки.

«Відносно водія патрульні склали ряд адміністративних матеріалів, зокрема: за ст. 126 (керування без відповідних документів) КУпАП, ст. 130 (керування у стані сп’яніння) КУпАП, ст. 122-2 (невиконання вимоги про зупинку) КУпАП та ст. 185 (злісна непокора вимозі поліцейського) КУпАП. Тепер на чоловіка чекає суд. На порушника складено 4 адмінматеріала і його вже чекає суд», — повідомили правоохоронці.

На транспортний засіб громадянин ніяких документів не надав. Пояснити, звідки саморобний трактор він також не зміг.

Правопорушника охоронці доставили до Переяслав-Хмельницького відділу поліції для подальшого встановлення всіх обставин.