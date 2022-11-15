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На Київщині ракета влучила в житловий будинок (фото)

Наталія Антонюк
glavcom.ua
На Київщині ракета влучила в житловий будинок (фото)
фото: Нацполіція
Ракета прилетіла в житловий будинок

Унаслідок падіння ракети утворилася вирва, пошкоджено нежитлові будівлі

Ворожа ракета влучила в будівлю мирних жителів одного з районів Київської області. Про це повідомив у Telegram начальник управління поліції Київської області Андрій Нєбитов.

«Пошкоджено дах, зруйновано частину перекриття. Поліцейські проводять огляд місця події й фіксують наслідки атаки окупантів», – ідеться в повідомленні.

За попередніми даними, постраждалих немає. Унаслідок падіння ще однієї ракети утворилася вирва, пошкоджено нежитлові будівлі, повідомив голова обласної поліції.

За інформацією Нєбитова, в одному з районів області ударом пошкоджено 10 будинків. Люди не постраждали.

Окрім того, Нєбитов опублікував відео роботи ППО, яка збила одну з ракет над областю, а також вирву на полі й фото уламків ще однієї ракети.

Сьогодні російські терористи завдали чергового спланованого удару по об’єктах енергетичної інфраструктури. Ситуація критична, повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко. Він зазначив, що найбільше влучань зафіксовано в центрі та на півночі країни.

Теги: Київ ракета відео будинок Telegram

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