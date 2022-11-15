Ситуація критична. Банкова зробила заяву через обстріли інфраструктури

Тимошенко повідомив, що найбільше влучань зафіксовано в центрі та на півночі країни

Російські терористи завдали чергового спланованого удару по об’єктах енергетичної інфраструктури. Ситуація критична, повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

Тимошенко зазначив, що найбільше влучань зафіксовано в центрі та на півночі країни. В столиці ситуація вкрай важка, вводяться спеціальні графіки аварійних відключень. «Укренерго» вимушене розпочати екстрені відключення світла для збалансування енергосистеми та уникнення аварій на обладнанні.

«Графіки стабілізаційних відключень наразі не діють. Споживайте електроенергію помірно і тримаймося! Терористи все одно будуть переможені», – написав Тимошенко.

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У Хмельницькій громаді зафіксували два влучання, частина Хмельницького наразі без електропостачання.

Удень 15 листопада, під час масованого ракетного удару по Україні, вибухи пролунали у Ковелі на Волині. Прильоти підтвердив очільник Волинської обласної військової адмінастрації Юрій Погуляйко.

У Житомирі 15 листопада під час повітряної тривоги пролунали вибухи. За інформацією місцевих жителів, місто частково залишилося без води та світла.

Удень 15 листопада, під час масованої ракетної атаки на Україну стало відомо, що у Львові частково зникло електропостачання.

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