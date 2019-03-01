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    На Київщині сталося рейдерське захоплення підприємства

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    На Київщині сталося рейдерське захоплення підприємства

    Зловмисник - 37-річний житель Дніпра - постане перед судом

    Прокуратурою Київщини завершено досудове розслідування стосовно чоловіка, який заволодів корпоративними правами підприємства із статутним капіталом майже 175 млн грн. Про це повідомляє прес-служба прокуратури.

    Білоцерківською місцевою прокуратурою Київської області скеровано до суду обвинувальний акт стосовно 37-річного жителя м. Дніпра за ч.3 ст. 206-2 КК України (протиправне заволодіння майном підприємства).

    «У вересні 2018 року зловмисник, за попередньою змовою із іншою особою, шляхом здійснення правочинів із використанням підроблених документів, в тому числі, документів та печатки приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу, протиправно заволодів корпоративними правами одного із підприємств Білоцерківського району. У подальшому, чоловік подав фальшиву документацію державному реєстратору для внесення змін до установчих документів юридичної особи», - інформують у прокуратурі.

    Таким чином, підозрюваний протиправно заволодів корпоративними правами підприємства, а саме його статутним капіталом та майновими правами на нерухоме і рухоме майно загальною вартістю майже 175 млн грн.

    Крім того, діючи за аналогічною схемою, відчужив корпоративні права цього підприємства на користь третіх осіб.

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