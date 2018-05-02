На Київщині судитимуть заступника голови райради і депутата за хабарництво

Зловмисникам загрожує позбавлення волі строком до 10 років

На Київщині судитимуть за отримання хабара заступника голови однієї з районних рад та депутата об’єднаної територіальної громади району Київської області, які вимагали 50 тисяч доларів США за сприяння передачі майнового комплексу та землі, які перебувають у комунальній власності. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Київської області.



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Зловмисникам загрожує позбавлення волі строком до 10 років

На Київщині судитимуть за отримання хабара заступника голови однієї з районних рад та депутата об’єднаної територіальної громади району Київської області, які вимагали 50 тисяч доларів США за сприяння передачі майнового комплексу та землі, які перебувають у комунальній власності. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Київської області.

«За процесуального керівництва прокуратури Київської області затверджено та скеровано до суду обвинувальний акт відносно заступника голови однієї з районних рад у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 (отримання неправомірної вигоди службовою особою, що займає відповідальне становище) КК України та депутата об’єднаної територіальної громади району Київщини у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України (пособництво в отриманні неправомірної вигоди службовою особою, що займає відповідальне становище) КК України», - йдеться в повідомленні.

«Так, встановлено, що зловмисники вимагали у особи 50 тисяч доларів США за сприяння у вирішенні питання щодо передачі майнового комплексу, який перебуває у комунальній власності, з правом подальшої приватизації службовій особі, що займає відповідальне становище», - інформують у прокуратурі.

У ході досудового розслідування задокументовано факт отримання зазначеними особами частини неправомірної вигоди на загальну суму 20500 гривень, які отримано у безготівковій формі на особисті платіжні картки зловмисників.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 10 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.