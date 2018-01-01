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    На Київщині у будинку стався вибух: є жертви

    У квартирі двоповерхового житлового будинку стався вибух газу
    23 січня о 18:28 в с. Новосілки Макарівського району Київської області по вул. Широка, 4, у квартирі на першому поверсі двоповерхового житлового будинку, за попередніми даними, стався вибух природного газу з послідуючим горінням. Про це повідомляє прес-служба ДСНС. Внаслідок вибуху загинула 1 особа та 2
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    <span lang="UK">У будинку в с. Новосілки стався вибух газу</span>
    У будинку в с. Новосілки стався вибух газу

    У квартирі двоповерхового житлового будинку стався вибух газу

    23 січня о 18:28 в с. Новосілки Макарівського району Київської області по вул. Широка, 4, у квартирі на першому поверсі двоповерхового житлового будинку, за попередніми даними, стався вибух природного газу з послідуючим горінням. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

    Внаслідок вибуху загинула 1 особа та 2 особи госпіталізовано до лікарні (жінку з опіками шиї та обличчя та чоловіка з гіпертонічним кризом). 

    В чотирьох квартирах вибухом зруйновано стіни і перекриття між 1 та 2 поверхами. Всі мешканці будинку тимчасово відселені до родичів та сусідів. 

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    На Київщині у будинку стався вибух: є жертви
    На Київщині у будинку стався вибух: є жертви
    На Київщині у будинку стався вибух: є жертви
    На Київщині у будинку стався вибух: є жертви
    На Київщині у будинку стався вибух: є жертви
    На Київщині у будинку стався вибух: є жертви
    На Київщині у будинку стався вибух: є жертви
    На Київщині у будинку стався вибух: є жертви

    О 7:10. 24 січня підрозділами ДСНС пожежу ліквідовано. Продовжуються роботи з розбирання уламків даху та перекриття будинку. 

    До робіт залучено 17 одиниць техніки та 61 особа, у тому числі від ДСНС 12 од. техніки та 56 чоловік особового складу.

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