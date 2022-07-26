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    Новини

    На Київщині виготовляли фальшиві довідки охочим втекти від мобілізації (відео)

    На Київщині викрито схему підробки документів для виїзду військовозобов&rsquo;язаних за кордон - На Київщині виготовляли фальшиві довідки охочим втекти від мобілізації (відео)
    На Київщині викрито схему підробки документів для виїзду військовозобов’язаних за кордон
    фото: Нацполіція

    Підроблені документи виготовляли в Білій Церкві та відправляли службою доставки по всій України

    У Київській області правоохоронці викрили двох чоловіків, які організували виробництво медичних довідок для перетину кордону особами, що прагнули уникнути мобілізації. Про це повідомляє пресслужба ГУ Нацполіції в Київській області.

    Як повідомив очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов, загалом правоохоронці задокументували 21 епізод незаконної діяльності, ще понад 100 чоловіків перевіряються.

    Повідомляється, що 23-річний житель Білої Церкви разом із 42-річним спільником розміщували об’яви у Internet-мережі. Клієнти через Telegram-канал замовляли виготовлення підроблених документів, надавали власні фото та паспортні дані.

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    На Київщині виготовляли фальшиві довідки охочим втекти від мобілізації (відео)
    На Київщині виготовляли фальшиві довідки охочим втекти від мобілізації (відео)
    На Київщині виготовляли фальшиві довідки охочим втекти від мобілізації (відео)
    На Київщині виготовляли фальшиві довідки охочим втекти від мобілізації (відео)
    фото: Нацполіція

    Документи фігуранти відправляли службою доставки по всій території України, під час відправки зазначали фейкові персональні дані, задля маскування.

    «Вартість таких «послуг» коливалася від 25 до 32 тис. гривень. В офісі зловмисників поліцейські вилучили понад 350 печаток та кліше різних організацій та медичних установ, а також пристрої для виготовлення фейкових документів» – розповів Нєбитов.

    Наразі поліцейські повідомили організатору та посібнику про підозру за фактом незаконного переправлення осіб через державний кордон України (ч.2 ст.332 ККУ]). Підозрюваним загрожує до 7 років позбавлення волі

    Правоохоронці встановлюють інших осіб, які можуть бути причетними до незаконної діяльності.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    На Київщині виготовляли фальшиві довідки охочим втекти від мобілізації (відео)