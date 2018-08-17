  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    На Київщині викрили нарколабораторію

    • Розсилка
    На Київщині викрили нарколабораторію

    Організатору загрожує до трьох років позбавлення волі

    У Києві правоохоронці викрили нарколабораторію з виготовлення амфетаміну. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.

    Правоохоронці встановили організатора злочинної діяльності та провели обшук за місцем його проживання. У помешканні співробітники Управління протидії наркозлочинності виявили та вилучили канабіс, порошкоподібну речовину, схожу на амфетамін, а також прекурсори, ваги, фасувальні пакети та інше приладдя для виготовлення наркотиків. 

    Речові докази вилучили та направили на експертизу, а за фактом події розпочали кримінальне провадження.

    29-річного жителя Києва затримали. Йому загрожує до трьох років позбавлення волі.

    обшук
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ