На Київщині викрили нарколабораторію



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Організатору загрожує до трьох років позбавлення волі

У Києві правоохоронці викрили нарколабораторію з виготовлення амфетаміну. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.

Правоохоронці встановили організатора злочинної діяльності та провели обшук за місцем його проживання. У помешканні співробітники Управління протидії наркозлочинності виявили та вилучили канабіс, порошкоподібну речовину, схожу на амфетамін, а також прекурсори, ваги, фасувальні пакети та інше приладдя для виготовлення наркотиків.

Речові докази вилучили та направили на експертизу, а за фактом події розпочали кримінальне провадження.

29-річного жителя Києва затримали. Йому загрожує до трьох років позбавлення волі.