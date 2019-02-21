На Київщині винесено вже друге судове рішення у справі про булінг



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В суді матір малолітнього учня визнали винною у скоєнні правопорушення

Білоцерківські поліцейські вперше довели в суді випадок булінгу. Матір малолітнього учня сплатить штраф за цькування її сином однолітка. Про це повідомляє прес-служба поліції Білої Церкви.

«В місті Біла Церква до поліції звернулась місцева мешканка з проханням притягнути до відповідальності батьків малолітнього учня однієї з білоцерківських шкіл, який систематично цькує та ображає її 13-річного сина. Під час перевірки поліцейські зібрали всі необхідні матеріали зі школи – доповідні записки вчителів на ім’я директора та відеодокази. Крім цього з’ясувалося, що на матір порушника в минулому вже складали протокол за неналежне виконання нею батьківських обов’язків. Адміністрація школи неодноразово проводила з батьками порушника бесіди щодо поведінки їхнього сина під час уроків, систематичні запізнення та вживання нецензурної лексики. Останнім часом малолітній порушник дисципліни «переключився» на свого однокласника, бив того руками, забирав, ховав його речі та словесно ображав», - йдеться в повідомленні.

Поліцейські провели перевірку з приводу звернення, склали щодо матері адміністративний протокол за ч. 3 ст. 173-4 КУпАП (Булінг (цькування) учасника освітнього процесу).

У суді матір визнали винною у скоєнні правопорушення за цією статтею, наклавши стягнення у виді штрафу в розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 850 гривень.

Нагадаємо, 11 лютого Бориспільський міськрайонний суд Київської області виніс перше в Україні рішення у справі про булінг.