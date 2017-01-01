На Київщині виявили підпільний спиртзавод
- Вчора, 23:39
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Поліція вилучила 72 тонни спирту
У Київській області поліція виявила підпільний спиртзавод. Про це інформує прес-служба МВС України, повідомляє «Главком».
Правоохоронцями було встановлено, що в Київській області підпільно працює завод з виготовлення та реалізації алкогольної продукції. Підпільне виробництво знаходиться на території одного з покинутих заводів.
Підприємство, яке організувало підпільний бізнес, не мало відповідної ліцензії на даний вид діяльності.
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