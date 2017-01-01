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    На Київщині виявили підпільний спиртзавод

    Поліція вилучила 72 тонни спирту
    У Київській області поліція виявила підпільний спиртзавод. Про це інформує прес-служба МВС України, повідомляє «Главком». Правоохоронцями було встановлено, що в Київській області підпільно працює завод з виготовлення та реалізації алкогольної продукції. Підпільне виробництво знаходиться на території одного з покинутих
    • Вчора, 23:39
    • Розсилка

    Поліція вилучила 72 тонни спирту

    У Київській області поліція виявила підпільний спиртзавод. Про це інформує прес-служба МВС України, повідомляє «Главком».

    Правоохоронцями було встановлено, що в Київській області підпільно працює завод з виготовлення та реалізації алкогольної продукції. Підпільне виробництво знаходиться на території одного з покинутих заводів.

    Підприємство, яке організувало підпільний бізнес, не мало відповідної ліцензії на даний вид діяльності.

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    Під час перевірки правоохоронці вилучили 72 тонни спирту.

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    На Київщині виявили підпільний спиртзавод
    На Київщині виявили підпільний спиртзавод
    На Київщині виявили підпільний спиртзавод

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    МВС кримінал Київщина
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