На Київщині виявили підпільний спиртзавод

Поліція вилучила 72 тонни спирту

У Київській області поліція виявила підпільний спиртзавод. Про це інформує прес-служба МВС України, повідомляє «Главком». Правоохоронцями було встановлено, що в Київській області підпільно працює завод з виготовлення та реалізації алкогольної продукції. Підпільне виробництво знаходиться на території одного з покинутих



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Поліція вилучила 72 тонни спирту

У Київській області поліція виявила підпільний спиртзавод. Про це інформує прес-служба МВС України, повідомляє «Главком».

Правоохоронцями було встановлено, що в Київській області підпільно працює завод з виготовлення та реалізації алкогольної продукції. Підпільне виробництво знаходиться на території одного з покинутих заводів.

Підприємство, яке організувало підпільний бізнес, не мало відповідної ліцензії на даний вид діяльності.

Під час перевірки правоохоронці вилучили 72 тонни спирту.