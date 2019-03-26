На Київщині з 29 березня заборонено ловити рибу



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З кінця березня у столичному регіоні встановлюється нерестова весняно-літня заборона

З 29 березня 2019 року у Київській області починає діяти заборона на вилов риби та навігацію.

Про це повідомляє Управління Державного агентства рибного господарства у Києві та Київській області.

Заборона на вилов риби запроваджується на період нересту, тобто природного відтворення водних біоресурсів.

Тривалість заборони відрізняється залежно від водойми. Так, у всіх водосховищах і озерах з затоками, протоками заборона триває по 6 червня (включно), у всіх річках та їх кореневих водах - по 17 травня, у новостворених водних об’єктах, а також у придатковій системі річок та інших водних об’єктах - по 26 червня.

У цей період забороняється пересування плавзасобів (човнів), промислове рибальство, здійснення підводного полювання, проведення днопоглиблювальних, вибухових та інших видів робіт, добування будівельних матеріалів у місцях масового нересту водних біоресурсів.

Дозволяється любительське та спортивне рибальство до 3 кг риби на одну особу, однією поплавковою або донною вудкою з одним гачком і спінінгом з берега у дозволених місцях.

З місцями нерестовищ та з переліком місць, визначених для любительського та спортивного рибальства у період весняно-літньої заборони можна ознайомитись тут.

«Просимо громадян, небайдужих рибалок, активістів та інші громадські спілки долучатися до охорони водних біоресурсів та допомагати в спільній справі задля збереження та відтворення водних біоресурсів на Київщині», - закликав начальник Київського рибоохоронного патруля Володимир Мухін.

У відомстві нагадують, що до 30 червня 2019 року в Київській області заборонено ловити річкових раків.