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    На Київщині затримали російського «злодія в законі»

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    На Київщині затримали російського «злодія в законі»

    Затриманий розшукується правоохоронними органами Іспанії

    В Київській області затримали російського «злодія в законі» на прізвисько «Батир Бухарський».

    Про це повідомив заступник глави національної поліції В'ячеслав Аброськін в  Facebook.

    Він зазначив, що «Батир Бухарський» розшукується правоохоронними органами Іспанії.

    «Сьогодні працівники Департаменту стратегічних розслідувань і ГУНП в Київській області затримали ще одного «немічного» - російського «злодія в законі» на прізвисько «Батир Бухарський», який, згідно даних Інтерполу, розшукується правоохоронними органами Іспанії за скоєння злочинів у складі злочинної організації», - написав він.

    За його словами, затриманий, розраховуючи на українське законодавство, втік для подальшого проживання до України.

    «Батир Бухарський« коронован був в Москві ще «дідом Хасаном». Тривалий термін був довіреною особою «злодія в законі» В’ячеслава Іванькова на прізвисько «Япончик». З 2001 по 2010 рік проживав у Барселоні та відповідав за легалізацію грошей російських злодійських кланів», - додав він.

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