На Київщині затримали російського «злодія в законі»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Затриманий розшукується правоохоронними органами Іспанії

В Київській області затримали російського «злодія в законі» на прізвисько «Батир Бухарський».

Про це повідомив заступник глави національної поліції В'ячеслав Аброськін в Facebook.

Він зазначив, що «Батир Бухарський» розшукується правоохоронними органами Іспанії.

«Сьогодні працівники Департаменту стратегічних розслідувань і ГУНП в Київській області затримали ще одного «немічного» - російського «злодія в законі» на прізвисько «Батир Бухарський», який, згідно даних Інтерполу, розшукується правоохоронними органами Іспанії за скоєння злочинів у складі злочинної організації», - написав він.

За його словами, затриманий, розраховуючи на українське законодавство, втік для подальшого проживання до України.

«Батир Бухарський« коронован був в Москві ще «дідом Хасаном». Тривалий термін був довіреною особою «злодія в законі» В’ячеслава Іванькова на прізвисько «Япончик». З 2001 по 2010 рік проживав у Барселоні та відповідав за легалізацію грошей російських злодійських кланів», - додав він.