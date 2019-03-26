На Київщині затримано угруповання, що переправляло іноземців через кордон



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При обшуках осель зловмисників правоохоронці виявили та вилучили підроблені документи, мобільні телефони та грошові кошти Фото: Нацполіція

Злочинна група діяла на Київщині

Спільними діями поліції Київської області, Служби безпеки України та прокуратури було виявлено організовану групу осіб, що діяла на Київщині та допомагала незаконно перетинати державний кордон України громадянам інших держав за грошову винагороду шляхом підробки документів і корупційних зв’язків із Державною прикордонною службою. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіції Київщини.

Зловмисників затримано у порядку ст. 208 КПК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що злочинна група мала незаконним шляхом допомогти перетнути кордон громадянину Мальдівської Республіки.

«При обшуках осель за місцем проживання лиходіїв правоохоронці виявили та вилучили підроблені документи, мобільні телефони та грошові кошти. Відомо, що двоє учасників угруповання були раніше судимі за злочини, пов’язані з порушенням правил дорожнього руху та незаконним обігом наркотичних речовин», - інформують у поліції.

За даним фактом на зловмисників відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України. Слідство триває.