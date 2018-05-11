На Київщині затримано водія з наркотичною речовиною

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Знайдений у водія пакет з наркотичною речовиною

У чоловіка знайшли подрібнену речовину рослинного походження

Працівники Миронівського відділу поліції під час патрулювання с. Владиславка зупинили автомобіль ВАЗ 2108 за порушення правил дорожнього руху. Чоловік показав паспорт та повідомив, що водійського посвідчення не має. Патрульні з’ясували, що водій, раніше судимий, позбавлений права керування строком на 2 роки за керування транспортним засобом в стані алкогольного сп’яніння.

Як повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіції у Київській області, у процесі спілкування з водієм, в лівій дверці авто правоохоронці помітили підозрілий поліетиленовий пакет, в середині якого знаходилась зелена подрібнена речовина рослинного походження, зовні схожа на коноплі.

На місце викликали слідчо-оперативну групу, яка вилучила зазначену речовину та направила її на дослідження в науково-дослідний експертно-криміналістичний центр. На порушника склали адміністративний протокол.

Наразі відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 309 Кримінального кодексу України (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до трьох років.