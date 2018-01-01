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    На Київщині жінка загинула у власному колодязі

    Рятувальники дістали тіло за допомогою мотузки
    Як повідомили в ДСНС Київської області, 28 січня в оперативно-диспетчерську службу Білоцерківського району надійшло повідомлення про загиблу 1948 р.н., яка впала в колодязь у дворі свого будинку в селі Розаліївка. На місце виклику прибули рятувальники 5-ої Державної пожежно-рятувальної частини м. Узин. На місці вони виявили тіло загиблої, яке
    • Сьогодні, 11:47
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    Тіло жінки знайшли у колодязі
    Тіло жінки знайшли у колодязі

    Рятувальники дістали тіло за допомогою мотузки

    Як повідомили в ДСНС Київської області, 28 січня в оперативно-диспетчерську службу Білоцерківського району надійшло повідомлення про загиблу 1948 р.н., яка впала в колодязь у дворі свого будинку в селі Розаліївка.

    На місце виклику прибули рятувальники 5-ої Державної пожежно-рятувальної частини м. Узин. На місці вони виявили тіло загиблої, яке дістали з колодязя за допомогою рятувальної мотузки.

    На місці події працює слідча група.

    Джерело: Сегодня

    ДСНС Київщина рятувальники
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