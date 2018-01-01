На Київщині жінка загинула у власному колодязі

Рятувальники дістали тіло за допомогою мотузки

Як повідомили в ДСНС Київської області, 28 січня в оперативно-диспетчерську службу Білоцерківського району надійшло повідомлення про загиблу 1948 р.н., яка впала в колодязь у дворі свого будинку в селі Розаліївка. На місце виклику прибули рятувальники 5-ої Державної пожежно-рятувальної частини м. Узин. На місці вони виявили тіло загиблої, яке



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Тіло жінки знайшли у колодязі

Рятувальники дістали тіло за допомогою мотузки

Як повідомили в ДСНС Київської області, 28 січня в оперативно-диспетчерську службу Білоцерківського району надійшло повідомлення про загиблу 1948 р.н., яка впала в колодязь у дворі свого будинку в селі Розаліївка.

На місце виклику прибули рятувальники 5-ої Державної пожежно-рятувальної частини м. Узин. На місці вони виявили тіло загиблої, яке дістали з колодязя за допомогою рятувальної мотузки.

На місці події працює слідча група.

Джерело: Сегодня