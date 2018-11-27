На Київщині знайшли понад 100 авіабомб часів Другої світової

Вибухонебезпечні предмети було вилучено та знешкоджено шляхом підриву

У Білоцерківському районі Київської області в урочищі «Товсте» піротехніки вилучили понад 100 авіаційних бомб.

Про це повідомляє ГУ ДСНС України у Київській області.

«З 25 вересня рятувальники щоденно проводять роботи щодо очищення території від вибухонебезпечних предметів в урочищі «Товсте» поблизу села Фурси Білоцерківського району. 19-23 листопада під час обстеження території фахівцями групи піротехнічних робіт Аварійно-рятувального загону спеціального призначення м. Біла Церква було виявлено більше 100 авіаційних бомб», - йдеться у повідомленні.

Дані вибухонебезпечні предмети було вилучено та знешкоджено шляхом підриву у завчасно визначеному кар’єрі для знищення вибухонебезпечних предметів.

Піротехніки ДСНС продовжують роботу по очищенню території.