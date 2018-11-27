На Київщині знайшли понад 100 авіабомб часів Другої світової
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У Київській області знайшли понад 100 авіабомб часів Другої світової
Фото: ДСНС
Вибухонебезпечні предмети було вилучено та знешкоджено шляхом підриву
У Білоцерківському районі Київської області в урочищі «Товсте» піротехніки вилучили понад 100 авіаційних бомб.
Про це повідомляє ГУ ДСНС України у Київській області.
«З 25 вересня рятувальники щоденно проводять роботи щодо очищення території від вибухонебезпечних предметів в урочищі «Товсте» поблизу села Фурси Білоцерківського району. 19-23 листопада під час обстеження території фахівцями групи піротехнічних робіт Аварійно-рятувального загону спеціального призначення м. Біла Церква було виявлено більше 100 авіаційних бомб», - йдеться у повідомленні.
Дані вибухонебезпечні предмети було вилучено та знешкоджено шляхом підриву у завчасно визначеному кар’єрі для знищення вибухонебезпечних предметів.
Піротехніки ДСНС продовжують роботу по очищенню території.