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    На Київщині знайшли понад 100 авіабомб часів Другої світової

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    У Київській області знайшли понад 100 авіабомб часів Другої світової - На Київщині знайшли понад 100 авіабомб часів Другої світової
    У Київській області знайшли понад 100 авіабомб часів Другої світової
    Фото: ДСНС

    Вибухонебезпечні предмети було вилучено та знешкоджено шляхом підриву

    У Білоцерківському районі Київської області в урочищі «Товсте» піротехніки вилучили понад 100 авіаційних бомб.

    Про це повідомляє ГУ ДСНС України у Київській області.

    «З 25 вересня рятувальники щоденно проводять роботи щодо очищення території від вибухонебезпечних предметів в урочищі «Товсте» поблизу села Фурси Білоцерківського району. 19-23 листопада під час обстеження території фахівцями групи піротехнічних робіт Аварійно-рятувального загону спеціального призначення м. Біла Церква було виявлено більше 100 авіаційних бомб», - йдеться у повідомленні.

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    На Київщині знайшли понад 100 авіабомб часів Другої світової
    На Київщині знайшли понад 100 авіабомб часів Другої світової
    На Київщині знайшли понад 100 авіабомб часів Другої світової
    На Київщині знайшли понад 100 авіабомб часів Другої світової
    Фото: ДСНС

    Дані вибухонебезпечні предмети було вилучено та знешкоджено шляхом підриву у завчасно визначеному кар’єрі для знищення вибухонебезпечних предметів.

    Піротехніки ДСНС продовжують роботу по очищенню території.

    церква ДСНС рятувальники
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