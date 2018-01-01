На Київщині зник неповнолітній: прикмети хлопця

Хлопець 9 січня залишив домівку і до цього часу його місце перебування невідоме

Броварським відділом поліції встановлюється місцезнаходження неповнолітнього Артем’єва Віталія Олександровича, 2001 року народження, мешканця села Бобрик, Броварського району, Київської області. Відомо, що хлопець 9 січня залишив домівку і до цього часу його місце перебування невідоме, пише «Київ оперативний». Прикмети:



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Ймовірно, хлопець перебуває у Києві

Хлопець 9 січня залишив домівку і до цього часу його місце перебування невідоме

Броварським відділом поліції встановлюється місцезнаходження неповнолітнього Артем’єва Віталія Олександровича, 2001 року народження, мешканця села Бобрик, Броварського району, Київської області.

Відомо, що хлопець 9 січня залишив домівку і до цього часу його місце перебування невідоме, пише «Київ оперативний».

Прикмети: зріст 170 см, середньої тілобудови, волосся темне, коротке, очі карі.

Одягнений: куртка сірого кольору з капюшоном, червоний светр, чорні штани, сині кросівки.

Ймовірно, хлопець перебуває у Києві.

Нагадаємо, у Києві тривають пошуки 25-річного студента Дмитра Витищенка, який безслідно зник ще 4 січня.