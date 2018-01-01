На Київщині зник неповнолітній: прикмети хлопця
- Сьогодні, 21:19
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Ймовірно, хлопець перебуває у Києві
Хлопець 9 січня залишив домівку і до цього часу його місце перебування невідоме
Броварським відділом поліції встановлюється місцезнаходження неповнолітнього Артем’єва Віталія Олександровича, 2001 року народження, мешканця села Бобрик, Броварського району, Київської області.
Відомо, що хлопець 9 січня залишив домівку і до цього часу його місце перебування невідоме, пише «Київ оперативний».
- Прикмети: зріст 170 см, середньої тілобудови, волосся темне, коротке, очі карі.
- Одягнений: куртка сірого кольору з капюшоном, червоний светр, чорні штани, сині кросівки.
- Ймовірно, хлопець перебуває у Києві.
Нагадаємо, у Києві тривають пошуки 25-річного студента Дмитра Витищенка, який безслідно зник ще 4 січня.