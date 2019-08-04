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    Новини

    На київському озері сталася екологічна катастрофа

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    Кияни скаржаться на жахливий сморід - На київському озері сталася екологічна катастрофа
    Кияни скаржаться на жахливий сморід

    Причина отруєння риби і раків - невідома

    У Києві в одному з озер Святошинського району масово вимерли риба і раки. Про це повідомляє «ТСН».  

    Зазначається, що на березі озера розкидані десятки кілограмів мертвої риби і раків, через це біля озера стоїть жахливий сморід.

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    «Поруч з водоймою розташовані житлові будинки – мешканці скаржаться на запах з озера», - йдеться у повідомленні

    Комунальники на прохання мешканців вже вивезли 80 кілограмів мертвої риби.

    Подібна трагедія на водоймі вже траплялася три роки тому, коли поблизу зводили новобудову. Що стало причиною зараз – невідомо.

    Комунальники відібрали зразки води. Результати отруєння риби будуть через кілька днів.

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