На київському озері сталася екологічна катастрофа
Кияни скаржаться на жахливий сморід
Причина отруєння риби і раків - невідома
У Києві в одному з озер Святошинського району масово вимерли риба і раки. Про це повідомляє «ТСН».
Зазначається, що на березі озера розкидані десятки кілограмів мертвої риби і раків, через це біля озера стоїть жахливий сморід.
«Поруч з водоймою розташовані житлові будинки – мешканці скаржаться на запах з озера», - йдеться у повідомленні
Комунальники на прохання мешканців вже вивезли 80 кілограмів мертвої риби.
Подібна трагедія на водоймі вже траплялася три роки тому, коли поблизу зводили новобудову. Що стало причиною зараз – невідомо.
Комунальники відібрали зразки води. Результати отруєння риби будуть через кілька днів.