На київському озері сталася екологічна катастрофа



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Кияни скаржаться на жахливий сморід

Причина отруєння риби і раків - невідома

У Києві в одному з озер Святошинського району масово вимерли риба і раки. Про це повідомляє «ТСН».

Зазначається, що на березі озера розкидані десятки кілограмів мертвої риби і раків, через це біля озера стоїть жахливий сморід.

«Поруч з водоймою розташовані житлові будинки – мешканці скаржаться на запах з озера», - йдеться у повідомленні

Комунальники на прохання мешканців вже вивезли 80 кілограмів мертвої риби.

Подібна трагедія на водоймі вже траплялася три роки тому, коли поблизу зводили новобудову. Що стало причиною зараз – невідомо.

Комунальники відібрали зразки води. Результати отруєння риби будуть через кілька днів.