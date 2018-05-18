На Київському водосховищі другий день шукають чоловіка із затонулого човна

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Човен з трьома чоловіками перевернувся в ніч на 17 травня

У четвер, 17 травня, під час проведення рибоохоронних заходів у верхів’ях Київського водосховища інспекторами Рибоохоронпатруля Київщини на березі одного з островів було помічено двох невідомих осіб, які благали про допомогу.

Про це повідомив начальник Київського рибоохоронного патруля Володимир Мухін у Facebook.

«Наблизившись до останніх, стало відомо про те, що в ніч з 16 на 17 травня, близько 23-24 години ночі, троє чоловіків, рухаючись на човні «Казанка-5м» по фарватеру (судовий хід) в бік плавбази «Нептун», здійснили зіткнення із бакеном 49, у зв’язку з чим човен отримав пробоїну та потонув! Двом чоловікам вдалося доплисти до найближчого острова, де в подальшому були помічені патрульними, які одразу надали останнім допомогу! Доля третього чоловіка та човна не відомі!» - написав він.

Рибоохоронним патрулем терміново було повідомлено про надзвичайну подію Національну поліцію, ДСНС (рятувальників), прикордонників та власними силами розпочато пошукові роботи.

На жаль, до цього часу зниклого чоловіка не знайдено.

Враховуючи погодні умови, високий рівень води та швидку течію на руслі, пошуки ускладнюються.