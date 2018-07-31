На Лисій горі знайдено дві міни
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Розсилка
Виявлені боєприпаси було вилучено та знищено на полігоні
За минулу добу у Києві піротехніки вилучили та знищили два вибухонебезпечних предмети. Про це повідомляє прес-служба Головного управління ДСНС у Києві.
«Вчора, 30 липня, під час планової перевірки території урочища «Лиса гора», що у Голосіївському районі столиці, працівниками Першого спеціального центру швидкого реагування та гуманітарного розмінування було виявлено дві мінометні міни Д-50 мм часів Другої світової війни», - йдеться в повідомленні.
Групою піротехнічних робіт виявлені боєприпаси було вилучено та знищено на полігоні.
Всього з початку року на території Києва вилучено та знищено 1001 одиницю різнокаліберних вибухонебезпечних предметів часів Другої світової війни.
Як повідомлялося, 10 липня у Києві піротехніки вилучили та знищили 54 вибухонебезпечних предмети.