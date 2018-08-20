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    На Лісовому автомобіль збив чоловіка і сталася бійка з кавказцями (фото, відео)

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    Пішохід влетів на капот і вдарився в лобове скло автомобіля - На Лісовому автомобіль збив чоловіка і сталася бійка з кавказцями (фото, відео)
    Фото: Інформатор
    Пішохід влетів на капот і вдарився в лобове скло автомобіля

    Бійка за участю осіб кавказької національності сталася поряд з місцем ДТП

    У понеділок, 20 серпня, у Києві на Лісовому проспекті, 24, недалеко від супермаркету АТБ, автомобіль Daewoo Lanos збив пішохода.

    ДТП сталася близько 0:30. Про це повідомляє Інформатор.

    За словами поліцейських, водій Daewoo Lanos не помітив чоловіка, що переходив по пішохідному переходу, і збив його. Пішохід влетів на капот і вдарився в лобове скло автомобіля. У водія не було ознак алкогольного сп'яніння, і він ішов на контакт з поліцейськими. Пішохода з переломом руки госпіталізували до лікарні.

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    На Лісовому автомобіль збив чоловіка і сталася бійка з кавказцями (фото, відео)
    На Лісовому автомобіль збив чоловіка і сталася бійка з кавказцями (фото, відео)
    На Лісовому автомобіль збив чоловіка і сталася бійка з кавказцями (фото, відео)
    Фото: Інформатор

    У момент оформлення ДТП, буквально в кількох метрах від місця аварії, сталася бійка за участю осіб кавказької національності. За словами очевидців, у кількох кавказців стався конфлікт з чоловіком, який йшов подивитися на аварію. Компанія почала його бити. На допомогу потерпілому прибіг його приятель. Побачивши це, кавказці сіли в автомобіль «ВАЗ» і зникли в невідомому напрямку. Поліцейські, які в цей момент оформляли аварію, не встигли зреагувати і не погналися за призвідниками бійки.

    На місці працювали три екіпажі патрульної поліції і «швидка».

    Нагадаємо, раніше в Києві на Лагерної кавказці на «Жигулях» протаранили «Соболь» комунальників. Обидва автомобілі отримали серйозні пошкодження.

    ДТП Київ бійка поліція
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