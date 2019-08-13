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    На Маковія у Києві буде спекотно

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    На Маковія у Києві буде спекотно

    З четверга у столиці очікується похолодання

    У середу, 14 липня, у Києві очікується спекотна погода. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

    «У Києві на Маковія буде ще спекотно, але на пару градусів нижче, ніж сьогоднішня атмосферна сковорідка, протягом дня близько +30 градусів. Істотний дощ малоймовірний», - написала вона.

    За її прогнозом, 15 серпня, у четвер, у Києві очікується суттєве зниження температури повітря, до +23, +24 градусів.

    14 серпня у північних районах Київської області очікуються дощі. «Атмосферний фронт, пов’язаний із локальним циклончиком на ім’я Zorro, зумовить грозові дощі на Заході України та дотягне до Житомирщини й північних районів Київщини. Тут ще й посилюватиметься періодично південно-західний вітер», - повідомила Діденко.

    «Значна ж частина території належатиме сухій малохмарній погоді, яку забезпечить східний антициклон Andrea», - зазначила синоптик.

    Як повідомлялося, у Києві 13 серпня очікується +33 градусів вдень.

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