На Микільській Борщагівці горіла багатоповерхівка: евакуйовано сім осіб
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Пожежа сталася у квартирі на другому поверсі 10-поверхового будинку
У неділю, 25 листопада, сталася пожежа на вул. Леся Курбаса, 1-Б у Святошинському районі столиці. Про це повідомляє прес-служба Головного управління ДСНС у Києві.
По прибуттю вогнеборців було встановлено, що в одній із квартир на 2-му поверсі 10-поверхового житлового будинку виникла пожежа. Займання було оперативно ліквідовано.
Під час гасіння пожежі рятувальники вивели з будинку на безпечну відстань сім осіб. Також вогнеборці врятували чоловіка 1990 року народження, який намагався самостійно загасити вогонь. Працівники медичної служби госпіталізували врятованого з підозрою на отруєння продуктами горіння.
Внаслідок займання згоріли особисті речі та меблі, закопчено стіни та стелю квартири.
На місці пожежі працювало 4 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 20 чоловік особового складу.
Причину займання встановлюють правоохоронні органи.