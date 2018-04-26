На Нивках уночі згорів МАФ з продажу шаурми

Господар кіоску підозрює, що МАФ підпалили

У середу, 25 квітня, вночі сталася пожежа на вул. Щербакова, 1 у Шевченківському районі Києва. Повідомлення про загоряння надійшло до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві о 23:24, інформує прес-служба столичних рятувальників. «За вище вказаною адресою прибули рятувальники 9-ї Державної



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Фото: Інформатор Внаслідок займання пошкоджено кабіну, обшивку фургона та обладнання

Господар кіоску підозрює, що МАФ підпалили

У середу, 25 квітня, вночі сталася пожежа на вул. Щербакова, 1 у Шевченківському районі Києва. Повідомлення про загоряння надійшло до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві о 23:24, інформує прес-служба столичних рятувальників.

«За вище вказаною адресою прибули рятувальники 9-ї Державної пожежно-рятувальної частини. Як виявилось, пожежа виникла біля проїжджої частини дороги в пересувному автомобільному кіоску. О 23:38 бійці ліквідували пожежу», - йдеться в повідомленні.

Внаслідок займання пошкоджено кабіну, обшивку фургона та обладнання.

Причина пожежі наразі з’ясовується. Жертв та постраждалих немає.

Як повідомляє Інформатор, кіоск, в якому виникла пожежа, - це перероблений з мікроавтобуса лоток з продажу шаурми. За словами господаря кіоску, МАФ хотіли підпалити.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що поблизу станції метро «Святошин» комунальники прибрали незаконний МАФ з продажу шаурми. Але за кілька днів на його місці з’явився новий. А в кінці березня їх там було вже два.

Читайте про це у матеріалі «Останній політ шаурми: Як біля метро «Святошин» МАФ прибирали».