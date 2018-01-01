Останній політ шаурми: Як біля метро «Святошин» МАФ прибирали

Столиця «очистилася» від ще одного незаконного МАФу

Сьогодні увечері, приблизно о 19 годині, біля метро «Святошин» у Києві комунальники демонтували кіоск з продажу шаурми. Про це повідомляє кореспондент «Главкому». За його словами, демонтажників було приблизно 10-15. Вони доволі швидко демонтували автомобіль, який незаконно реалізовував харчові продукти швидкого