Останній політ шаурми: Як біля метро «Святошин» МАФ прибирали
- Сьогодні, 19:33
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Фото з місця подій
Столиця «очистилася» від ще одного незаконного МАФу
Сьогодні увечері, приблизно о 19 годині, біля метро «Святошин» у Києві комунальники демонтували кіоск з продажу шаурми. Про це повідомляє кореспондент «Главкому».
За його словами, демонтажників було приблизно 10-15. Вони доволі швидко демонтували автомобіль, який незаконно реалізовував харчові продукти швидкого приготування.
«Демонтаж відбувається за рішенням Київради. Земельну ділянку виставлено на торги», - прокоментував представник комунальників КП «Міський магазин».
За його словами, сьогодні вони працюють по всьому місту.
Відзначимо, що підприємство підпорядковано Виконавчому органу КМДА.