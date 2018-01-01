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    Останній політ шаурми: Як біля метро «Святошин» МАФ прибирали

    Столиця «очистилася» від ще одного незаконного МАФу
    Сьогодні увечері, приблизно о 19 годині, біля метро «Святошин» у Києві комунальники демонтували кіоск з продажу шаурми. Про це повідомляє кореспондент «Главкому». За його словами, демонтажників було приблизно 10-15. Вони доволі швидко демонтували автомобіль, який незаконно реалізовував харчові продукти швидкого
    • Сьогодні, 19:33
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    Фото з місця подій
    Фото з місця подій

    Столиця «очистилася» від ще одного незаконного МАФу

    Сьогодні увечері, приблизно о 19 годині, біля метро «Святошин» у Києві комунальники демонтували кіоск з продажу шаурми. Про це повідомляє кореспондент «Главкому».

    За його словами, демонтажників було приблизно 10-15. Вони доволі швидко демонтували автомобіль, який незаконно реалізовував харчові продукти швидкого приготування.

    «Демонтаж відбувається за рішенням Київради. Земельну ділянку виставлено на торги», - прокоментував представник комунальників КП «Міський магазин». 

    За його словами, сьогодні вони працюють по всьому місту.

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    Останній політ шаурми: Як біля метро «Святошин» МАФ прибирали
    Останній політ шаурми: Як біля метро «Святошин» МАФ прибирали
    Останній політ шаурми: Як біля метро «Святошин» МАФ прибирали
    Останній політ шаурми: Як біля метро «Святошин» МАФ прибирали
    Останній політ шаурми: Як біля метро «Святошин» МАФ прибирали
    Останній політ шаурми: Як біля метро «Святошин» МАФ прибирали
    Останній політ шаурми: Як біля метро «Святошин» МАФ прибирали
    Останній політ шаурми: Як біля метро «Святошин» МАФ прибирали
    Останній політ шаурми: Як біля метро «Святошин» МАФ прибирали
    Останній політ шаурми: Як біля метро «Святошин» МАФ прибирали
    Останній політ шаурми: Як біля метро «Святошин» МАФ прибирали

    Відзначимо, що підприємство підпорядковано Виконавчому органу КМДА.

    Київ метро політ продукти автомобіль КМДА
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