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    На Оболоні агресивний чоловік влаштував погром у магазині одягу (фото)

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    Чоловік розбив&nbsp;скло вітрини магазину - На Оболоні агресивний чоловік влаштував погром у магазині одягу (фото)
    Чоловік розбив скло вітрини магазину
    Фото: Нацполіція

    Зловмисник пошкодив майно закладу та побив охоронця

    У Оболонському районі Києва затримали чоловіка за хуліганські дії в приміщенні магазину.

    Як повідомляє пресслужба поліції Києва, на 102 надійшов виклик про те, що у магазині одягу на Оболонському проспекті відвідувач вчинив бійку з охоронцями. На вказану адресу виїхала слідчо-оперативна група для встановлення обставин інциденту.

    Співробітники крамниці розповіли, що правопорушник спочатку зайшов до торговельної зали та почав розглядати полички з парфумами. Після того, як він взяв один флакон і розпакував його, продавець магазину зробила зауваження. Проте чоловік не відреагував, а взяв ще одну упаковку, поклав її у сумку та направився до виходу.

    У цей час спрацювала сигналізація на фільтраційних рамках. На запитання охоронця, чи є при ньому неоплачуваний товар, зловмисник почав агресивно поводитись, лаятись і погрожувати. У результаті він вдарив охоронця в обличчя, а потім почав ламати приміщення примірочних, розбив скло та освітлення.

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    На Оболоні агресивний чоловік влаштував погром у магазині одягу (фото)
    На Оболоні агресивний чоловік влаштував погром у магазині одягу (фото)
    На Оболоні агресивний чоловік влаштував погром у магазині одягу (фото)

    Вгамувати чоловіка змогли лише правоохоронці, які прибули на виклик. Поліцейські встановили особу зловмисника. Ним виявився 38-річний киянин, котрий неодноразово був засуджений за крадіжки.

    Слідчим відділом Оболонського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Фігуранту загрожує до п’яти років обмеження волі.

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