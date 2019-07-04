На Оболоні агресивний чоловік влаштував погром у магазині одягу (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Чоловік розбив скло вітрини магазину Фото: Нацполіція

Зловмисник пошкодив майно закладу та побив охоронця

У Оболонському районі Києва затримали чоловіка за хуліганські дії в приміщенні магазину.

Як повідомляє пресслужба поліції Києва, на 102 надійшов виклик про те, що у магазині одягу на Оболонському проспекті відвідувач вчинив бійку з охоронцями. На вказану адресу виїхала слідчо-оперативна група для встановлення обставин інциденту.

Співробітники крамниці розповіли, що правопорушник спочатку зайшов до торговельної зали та почав розглядати полички з парфумами. Після того, як він взяв один флакон і розпакував його, продавець магазину зробила зауваження. Проте чоловік не відреагував, а взяв ще одну упаковку, поклав її у сумку та направився до виходу.

У цей час спрацювала сигналізація на фільтраційних рамках. На запитання охоронця, чи є при ньому неоплачуваний товар, зловмисник почав агресивно поводитись, лаятись і погрожувати. У результаті він вдарив охоронця в обличчя, а потім почав ламати приміщення примірочних, розбив скло та освітлення.

Вгамувати чоловіка змогли лише правоохоронці, які прибули на виклик. Поліцейські встановили особу зловмисника. Ним виявився 38-річний киянин, котрий неодноразово був засуджений за крадіжки.

Слідчим відділом Оболонського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Фігуранту загрожує до п’яти років обмеження волі.