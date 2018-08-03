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    На Оболоні на ходу загорілося таксі

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    Водії намагалися загасити машину з вогнегасників, але безрезультатно - На Оболоні на ходу загорілося таксі
    Фото: Інформатор
    Водії намагалися загасити машину з вогнегасників, але безрезультатно

    Автомобіль згорів майже вщент

    У четвер, 2 серпня, на вулиці Богатирській в Оболонському районі Києва на ходу загорілося таксі Skoda. Водій встиг вчасно покинути авто і не постраждав.

    Виклик на лінію 101 надійшов близько 23:00. Про це повідомляє Інформатор.

    За словами інспектора патрульної поліції, водій таксі виїхав на своєму авто із заправки. Проїхавши близько 600 метрів, автомобіль моментально спалахнув на ходу. Вогнище спалаху знаходилося під капотом, відомо, що в автомобілі було встановлено газове обладнання. Водії, які проїжджали повз, намагалися загасити машину з вогнегасників, але безрезультатно. На щастя, в машині не було пасажирів.

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    На Оболоні на ходу загорілося таксі
    На Оболоні на ходу загорілося таксі
    На Оболоні на ходу загорілося таксі
    На Оболоні на ходу загорілося таксі
    На Оболоні на ходу загорілося таксі
    На Оболоні на ходу загорілося таксі
    Фото: Інформатор

    На місце події виїжджала патрульна поліція, дві одиниці пожежної техніки та карета швидкої допомоги. Причини загоряння встановлюються.

    Як повідомлялося, у ніч на 3 серпня у Києві на проспекті Перемоги сталася ДТП за участю одразу чотирьох автомобілів.

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