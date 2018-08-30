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    На Оболоні не поділили дорогу Chevrolet і Saab (фото, відео)

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    ДТП на перехресті вулиць Героїв Сталінграда та Олександра Архипенка - На Оболоні не поділили дорогу Chevrolet і Saab (фото, відео)
    Фото: Інформатор
    ДТП на перехресті вулиць Героїв Сталінграда та Олександра Архипенка

    У результаті ДТП постраждала дівчина-пасажир Chevrolet

    У середу, 29 серпня, в Києві зіткнулися Chevrolet і Saab. Аварія трапилася на перехресті вулиць Героїв Сталінграда та Олександра Архипенка.

    ДТП сталася приблизно о 22:10. Про це повідомляє Інформатор.

    Chevrolet рухався по Героїв Сталінграда в сторону площі Сантьяго-де-Чилі. Saab їхав в сторону Північного моста. Він збирався повернути ліворуч, щоб заїхати на подвір'я житлових будинків, але його в бік вдарив Chevrolet.

    Водій останнього авто запевняє, що рухався на жовте світло світлофора. У свою чергу свідки аварії розповідають, що горіло червоне і хлопець на Chevrolet просто сподівався проскочити, але не встиг.

    Постраждала дівчина-пасажир Chevrolet. З травмою голови її госпіталізували.

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    На Оболоні не поділили дорогу Chevrolet і Saab (фото, відео)
    На Оболоні не поділили дорогу Chevrolet і Saab (фото, відео)
    На Оболоні не поділили дорогу Chevrolet і Saab (фото, відео)
    На Оболоні не поділили дорогу Chevrolet і Saab (фото, відео)
    На Оболоні не поділили дорогу Chevrolet і Saab (фото, відео)
    На Оболоні не поділили дорогу Chevrolet і Saab (фото, відео)
    Фото: Інформатор

    На місці працювала патрульна поліція і «швидка».

    Як повідомлялося, 29 серпня о 6:00 на 67 км автодороги Київ – Знамянка поблизу с. Леонівка Кагарлицького району сталася ДТП, у якій постраждали п'ятеро людей.

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