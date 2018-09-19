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    На Оболоні проводитиметься промивка водомереж (список вулиць)

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    Під час промивки Київводоканал не рекомендує користуватися водою з крану для приготування їжі та санітарно-гігієнічних потреб - На Оболоні проводитиметься промивка водомереж (список вулиць)
    Під час промивки Київводоканал не рекомендує користуватися водою з крану для приготування їжі та санітарно-гігієнічних потреб

    Профілактична промивка буде проводитися в ніч з 20 на 21 вересня

    Згідно із щорічним графіком «Київводоканал» проводитиме планову профілактичну промивку мереж в Оболонському районі.

    У зону робіт потраплять мережі по:

    • вул. Йорданська,
    • вул. Архипенка,
    • вул. Приозерна,
    • вул. Прирічна,
    • вул. Тимошенка, 
    • просп. Героїв Сталінграда,
    • просп. Оболонський,  
    • просп. Малиновського.

    Профілактична промивка буде проводитися в ніч з 20 на 21 вересня, а саме з 01:00 до 05:00. Попередньо здійснюється чистка та мийка резервуарів чистої води № 2, 3 на насосній водопровідній станції «Оболонь-1».

    «Профілактика проводитиметься вночі, щоб не створювати незручності мешканцям. Упродовж часу виконання робіт Київводоканал не рекомендує користуватися водою з крану для приготування їжі та санітарно-гігієнічних потреб. Після завершення профілактичних заходів перед застосуванням воду з крану потрібно спустити: якщо візуально вода прозора та не має стороннього запаху, користуватися нею цілком безпечно», - йдеться в повідомленні компанії.

    «Київводоканал» звертає увагу на те, що промивка – це обов’язкова профілактика, необхідна для того, щоб вода, у тому числі у резервуарах, не застоювалась та не погіршувалась її якість. Крім того, під час таких заходів труби очищаються від можливого осаду.

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