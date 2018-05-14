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    На Оболоні п’яна молодь перекинулася на Toyota (фото, відео)

    • Сьогодні, 09:57
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    Фото: Інформатор
    ДТП на проспекті Героїв Сталінграда 

    Свідками ДТП на проспекті Героїв Сталінграда стали поліцейські

    У ніч на понеділок, 14 травня, близько 1:00 на проспекті Героїв Сталінграда у Києві сталася ДТП: Toyota вилетів на зелену зону біля дороги і перекинувся.

    Автомобіль рухався в бік Північного моста. Про це повідомляє Інформатор.

    Поліцейські, які знаходилися на заправці поруч з місцем аварії, стали свідками ДТП. За їх словами, в машині їхали 4 хлопці і одна дівчина. Вони перебували в стані алкогольного сп'яніння, однак від експертизи відмовилися.

    Показання молодих людей були плутаними. Вони повідомили, що водій втік, але правоохоронці не бачили ще когось, хто б залишав авто.

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    На Оболоні п’яна молодь перекинулася на Toyota (фото, відео)
    На Оболоні п’яна молодь перекинулася на Toyota (фото, відео)
    На Оболоні п’яна молодь перекинулася на Toyota (фото, відео)
    Фото: Інформатор

    Чоловіки не постраждали, а дівчина отримала пошкодження і спочатку навіть втратила свідомість. Коли ж вона прийшла в себе, то від допомоги медиків відмовилася.

    Як повідомлялося, 14 травня на Дніпровській набережній сталася ДТП: автомобіль Toyota FJ врізався в піцерію Positano (ТЦ Silver Breeze). Водій з місця ДТП втік, залишивши у машині дружини з дітьми.

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