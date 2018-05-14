  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
    Новини

    П’яний водій на Toyota врізався у будівлю, покинув дружину з дітьми і втік

    • Сьогодні, 09:10
    • Розсилка
    <p>Toyota FJ врізалася у ТЦ Silver Breeze</p>
    Фото: Інформатор

    Toyota FJ врізалася у ТЦ Silver Breeze

    ДТП сталася на Дніпровській набережній

    У понеділок, 14 травня, на Дніпровській набережній сталася ДТП: автомобіль Toyota FJ врізався в піцерію Positano (ТЦ Silver Breeze).

    В авто перебували дружина водія та двоє маленьких дітей. Про це повідомляє Інформатор.

    Зіткнення сталося близько 2:20. Сам винуватець аварії втік. Постраждалі залишилися в машині, їх госпіталізували з травмами та забоями.

    За словами дружини водія, чоловік був п'яний.

    Його особа встановлена. Втікача розшукують правоохоронці.

    1 з 5
    на весь екран згорнути
    П’яний водій на Toyota врізався у будівлю, покинув дружину з дітьми і втік
    П’яний водій на Toyota врізався у будівлю, покинув дружину з дітьми і втік
    П’яний водій на Toyota врізався у будівлю, покинув дружину з дітьми і втік
    П’яний водій на Toyota врізався у будівлю, покинув дружину з дітьми і втік
    Фото: Інформатор

    Як повідомлялося, 12 травня у Києві вантажівка DAF влетіла на повній швидкості у стовп.

    Читайте також
    ДТП Київ водій автомобіль чоловік дружина
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ