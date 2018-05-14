П’яний водій на Toyota врізався у будівлю, покинув дружину з дітьми і втік
- Сьогодні, 09:10
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Фото: Інформатор
Toyota FJ врізалася у ТЦ Silver Breeze
ДТП сталася на Дніпровській набережній
У понеділок, 14 травня, на Дніпровській набережній сталася ДТП: автомобіль Toyota FJ врізався в піцерію Positano (ТЦ Silver Breeze).
В авто перебували дружина водія та двоє маленьких дітей. Про це повідомляє Інформатор.
Зіткнення сталося близько 2:20. Сам винуватець аварії втік. Постраждалі залишилися в машині, їх госпіталізували з травмами та забоями.
За словами дружини водія, чоловік був п'яний.
Його особа встановлена. Втікача розшукують правоохоронці.
Як повідомлялося, 12 травня у Києві вантажівка DAF влетіла на повній швидкості у стовп.