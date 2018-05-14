П’яний водій на Toyota врізався у будівлю, покинув дружину з дітьми і втік

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Фото: Інформатор Toyota FJ врізалася у ТЦ Silver Breeze

ДТП сталася на Дніпровській набережній

У понеділок, 14 травня, на Дніпровській набережній сталася ДТП: автомобіль Toyota FJ врізався в піцерію Positano (ТЦ Silver Breeze).

В авто перебували дружина водія та двоє маленьких дітей. Про це повідомляє Інформатор.

Зіткнення сталося близько 2:20. Сам винуватець аварії втік. Постраждалі залишилися в машині, їх госпіталізували з травмами та забоями.

За словами дружини водія, чоловік був п'яний.

Його особа встановлена. Втікача розшукують правоохоронці.

Як повідомлялося, 12 травня у Києві вантажівка DAF влетіла на повній швидкості у стовп.