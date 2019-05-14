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    На Оболоні рятувальники зняли чоловіка з 20-метрової висоти (фото)

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    <span lang="UK">За допомогою підйомника рятувальники зняли чоловіка&nbsp;</span> - На Оболоні рятувальники зняли чоловіка з 20-метрової висоти (фото)
    За допомогою підйомника рятувальники зняли чоловіка 
    Фото: КАРС

    Чоловік знаходився у підйомнику, що вийшов з ладу

    У понеділок, 13 травня, рятувальники КАРС «Київська служба порятунку» допомогли людині, яка опинилася у пастці на висоті 20 м.

    Подія сталася на вул. Сім'ї Кульженків, 12, повідомляється на сторінці «Київської служби порятунку» у Facebook.

    «Приватний підйомник вийшов з ладу під час технічного обслуговування. У цей час в люльці підйомника знаходився чоловік. За допомогою підйомника МАЗ Київської служби порятунку рятувальники зняли чоловіка з поломаного підйомника і спустили на землю цілим та неушкодженим», - розповіли рятувальники.

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    На Оболоні рятувальники зняли чоловіка з 20-метрової висоти (фото)
    На Оболоні рятувальники зняли чоловіка з 20-метрової висоти (фото)
    На Оболоні рятувальники зняли чоловіка з 20-метрової висоти (фото)
    На Оболоні рятувальники зняли чоловіка з 20-метрової висоти (фото)
    На Оболоні рятувальники зняли чоловіка з 20-метрової висоти (фото)

    Нагадаємо, під час ліквідації пожежі у житловому будинку на вул. Саксаганського, 44-А вогнеборці врятували чоловіка у підвальному приміщенні.

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