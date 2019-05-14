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    У центрі Києва горів будинок: у підвалі врятували чоловіка

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    У центрі Києва горів будинок: у підвалі врятували чоловіка

    Загорання сталося вночі в підвальному приміщенні будинку

    У ніч на вівторок, 14 травня, сталася пожежа у 5-поверховому житловому будинку на вул. Саксаганського, 44-А. Інформація про загорання надійшла до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 01:44.

    На місце події негайно було направлено рятувальників 4-ї Державної пожежно-рятувальної частини, повідомляє прес-служба столичного управління ДСНС.

    По прибуттю на місце події вогнеборці встановили, що в одному із під’їздів у підвальному приміщенні горить сміття та дерев’яні конструкції на площі 5 кв. м. О 02:07 рятувальники ліквідували займання.

    Під час гасіння пожежі вогнеборці врятували чоловіка 1969 року, якого передали працівникам медичної служби. Також з верхніх поверхів рятувальники вивели на безпечну відстань 10 осіб.

    Причина виникнення пожежі та збиток з’ясовуються правоохоронними органами.

    Нагадаємо, 14 травня вранці в Києві поблизу станції метро «Васильківська» на вулиці Максимовича, 10 сталася пожежа у двоповерховій будівлі, в якій знаходяться меблі.

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