У центрі Києва горів будинок: у підвалі врятували чоловіка



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Загорання сталося вночі в підвальному приміщенні будинку

У ніч на вівторок, 14 травня, сталася пожежа у 5-поверховому житловому будинку на вул. Саксаганського, 44-А. Інформація про загорання надійшла до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 01:44.

На місце події негайно було направлено рятувальників 4-ї Державної пожежно-рятувальної частини, повідомляє прес-служба столичного управління ДСНС.

По прибуттю на місце події вогнеборці встановили, що в одному із під’їздів у підвальному приміщенні горить сміття та дерев’яні конструкції на площі 5 кв. м. О 02:07 рятувальники ліквідували займання.

Під час гасіння пожежі вогнеборці врятували чоловіка 1969 року, якого передали працівникам медичної служби. Також з верхніх поверхів рятувальники вивели на безпечну відстань 10 осіб.

Причина виникнення пожежі та збиток з’ясовуються правоохоронними органами.

Нагадаємо, 14 травня вранці в Києві поблизу станції метро «Васильківська» на вулиці Максимовича, 10 сталася пожежа у двоповерховій будівлі, в якій знаходяться меблі.