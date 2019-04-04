На Оболоні затримали двох підозрюваних у зґвалтуванні дівчини



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Зґвалтування сталося під час спільного вживання алкогольних напоїв

Київською місцевою прокуратурою №5 повідомлено про підозру двом особам за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 152 КК України. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва.

«Так, 01.04.2019 о 04:00 годині від небайдужого громадянина надійшло повідомлення на лінію «102» про те, що у дворі будинку він почув крики невідомої йому жінки, біля якої знаходилися двоє молодиків. По приїзду інспектори патрульної поліції затримали у порядку ст. 208 КПК України двох осіб», - розповіли в прокуратурі.

Потерпіла пояснила, що під час спільного вживання алкогольних напоїв двоє чоловіків почали пропонувати їй вступити у статевий зв’язок. Отримавши відмову, один з них наніс дівчині два удари в обличчя, від яких вона втратила свідомість, а отямилася вже по приїзду працівників поліції, однак без білизни та з ознаками зґвалтування.

На цей час двом особам оголошено про підозру за ч. 3 ст. 152 КК України. Один з підозрюваних виявився велокур’єром, інший офіційно не працює.

3 квітня Оболонським районним судом Києва підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб, без альтернативи у вигляді застави.

За вчинене їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років. Досудове розслідування триває.