На освітлення вулиць Київ витратить майже 3 млрд грн протягом чотирьох років



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У Києві встановлюватимуть енергозберігаюче LED-освітлення на вулицях, парках та скверах

Передбачено капітальний ремонт мережі зовнішнього освітлення Києва із заміною ртутних та натрієвих світильників на світодіодні

На пленарному засіданні Київської міської ради 5 березня депутати затвердили міську цільову програму зовнішнього освітлення столиці на 2019-2022 роки.

Сума загальних видатків на чотири роки складає 2,72 млрд грн. З них місто має профінансувати 1,76 млрд грн, решта – з інших джерел. Щорічно обсяги фінансування будуть уточнюватися, відповідно до бюджету Києва. Про це повідомляє прес-служба Київради.

Згідно з цільовою програмою, у Києві встановлюватимуть енергозберігаюче LED-освітлення на вулицях, парках та скверах, створюватимуть комфортні та безпечні умови для учасників дорожнього руху. У планах модернізація інфраструктури міського простору, в тому числі системи освітлення магістралей, пішохідних переходів, тротуарів, прибудинкових територій, тощо.

«Програмою передбачено капітальний ремонт мережі зовнішнього освітлення міста Києва із заміною ртутних та натрієвих світильників на світодіодні. На ці цілі закладено 1,9 млрд грн. На розвиток та модернізацію мереж зовнішнього освітлення вулиць транспортних магістралей необхідно 232 млн грн. Освітлення в парках і скверах буде профінансовано в сумі на 85 млн грн. Ще 104 млн грн протягом 4 років плануємо витратити на модернізацію освітлення прибудинкових територій», - зазначив виконувач обов’язків директора Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київради (КМДА) Іван Шпильовий.

Протягом наступних 4 років заплановано будівництво мережі архітектурно-декоративного підсвічування шляхопроводу на Одеській площі. Окрім того, планується будівництво мережі зовнішнього освітлення по вулиці Канальній та Центральній, що у Дарницькому районі столиці, освітлення Вознесенського узвозу. Також передбачена реконструкція освітлення Львівської площі, Михайлівської вулиці, Голосіївського проспекту та кількох вулиць Вигурівщини-Троєщини.

Міську цільову програму зовнішнього освітлення підтримали 61 депутат.