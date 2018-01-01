На Печерську «Київводоканал» відключив водопостачання у житловий будинок
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Про стан господарства у житлових будинках у Печерському районі
Станом на ранок 12 лютого 2018 року, за інформацією ПАТ «Київенерго», в районі відключено від гарячого водопостачання 1 житловий будинок та за інформацією ПАТ «АК «Київводоканал» в районі відключено від холодного водопостачання 1 житловий будинок.
Про це інформує прес-служба Печерської РДА, повідомляє «Главком».
Причини відключення гарячого водопостачання:
- пошкодження у будинку.
Причини відключення холодного водопостачання:
- залиття з квартири.
Звертаємо вашу увагу, що житлові будинки в яких відключено гаряче водопостачання у зв'язку із значною заборгованістю споживачів за комунальні послуги в наведеному переліку не зазначаються.
У разі виникнення питань щодо стану гарячого та холодного водопостачання за детальною інформацією радимо звертатися до ПАТ «Київенерго» за тел.: 202-15-88 або 1588 (згідно з тарифами відповідного оператора зв'язку) та ПАТ «АК «Київводоканал» за тел. (044) 202-02-02 або 1581.