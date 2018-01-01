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    На Печерську «Київводоканал» відключив водопостачання у житловий будинок

    Про стан господарства у житлових будинках у Печерському районі
    Станом на ранок 12 лютого 2018 року, за інформацією ПАТ «Київенерго», в районі відключено від гарячого водопостачання 1 житловий будинок та за інформацією ПАТ «АК «Київводоканал» в районі відключено від холодного водопостачання 1 житловий будинок. Про це інформує прес-служба Печерської РДА, повідомляє
    • Сьогодні, 10:54
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    Про стан господарства у житлових будинках у Печерському районі

    Станом на ранок 12 лютого 2018 року, за інформацією ПАТ «Київенерго», в районі відключено від гарячого водопостачання 1 житловий будинок та за інформацією ПАТ «АК «Київводоканал» в районі відключено від холодного водопостачання 1 житловий будинок.

    Про це інформує прес-служба Печерської РДА, повідомляє «Главком».

    Причини відключення гарячого водопостачання:
    - пошкодження у будинку.

    Причини відключення холодного водопостачання:
    - залиття з квартири.

    Звертаємо вашу увагу, що житлові будинки в яких відключено гаряче водопостачання у зв'язку із значною заборгованістю споживачів за комунальні послуги в наведеному переліку не зазначаються.

    У разі виникнення питань щодо стану гарячого та холодного водопостачання за детальною інформацією радимо звертатися до ПАТ «Київенерго» за тел.: 202-15-88 або 1588 (згідно з тарифами відповідного оператора зв'язку) та ПАТ «АК «Київводоканал» за тел. (044) 202-02-02 або 1581.

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