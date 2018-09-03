На Печерську Mitsubishi збив студентку на пішохідному переході



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Фото: Інформатор ДТП на вулиці Євгена Коновальця

Студентка-першокурсниця з Ізмаїла потрапила під колеса автівки

У неділю, 2 вересня, в Києві за адресою Євгена Коновальця, 33 (Печерський район) сталася ДТП з постраждалими: Mitsubishi Grandis збив дівчину на пішохідному переході.

Аварія трапилася близько 21:15. Про це повідомляє Інформатор.

За попередньою інформацією, Mitsubishi їхав в сторону вулиці Великої Васильківської, а дівчина перебігала дорогу на пішохідному переході, але не переконалася в безпеці. У цей момент вона потрапила під колеса автомобіля. В результаті зіткнення у постраждалої - перелом ноги.

17 річна дівчина родом з Ізмаїла, першокурсниця Київського національного університету культури і мистецтва. Медики надали їй першу допомогу і госпіталізували до лікарні.

На місці працювала патрульна поліція, медики та слідчо-оперативна група. Подробиці аварії з'ясовуються.

Як повідомлялося, 2 вересня у Києві на вулиці Олени Теліги мотоцикл на повному ходу врізався у тролейбус.