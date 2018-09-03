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    На Печерську Mitsubishi збив студентку на пішохідному переході

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    ДТП на вулиці Євгена Коновальця - На Печерську Mitsubishi збив студентку на пішохідному переході
    Фото: Інформатор
    ДТП на вулиці Євгена Коновальця

    Студентка-першокурсниця з Ізмаїла потрапила під колеса автівки

    У неділю, 2 вересня, в Києві за адресою Євгена Коновальця, 33 (Печерський район) сталася ДТП з постраждалими: Mitsubishi Grandis збив дівчину на пішохідному переході.

    Аварія трапилася близько 21:15. Про це повідомляє Інформатор.

    За попередньою інформацією, Mitsubishi їхав в сторону вулиці Великої Васильківської, а дівчина перебігала дорогу на пішохідному переході, але не переконалася в безпеці. У цей момент вона потрапила під колеса автомобіля. В результаті зіткнення у постраждалої - перелом ноги.

    17 річна дівчина родом з Ізмаїла, першокурсниця Київського національного університету культури і мистецтва. Медики надали їй першу допомогу і госпіталізували до лікарні.

    На місці працювала патрульна поліція, медики та слідчо-оперативна група. Подробиці аварії з'ясовуються.

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    На Печерську Mitsubishi збив студентку на пішохідному переході
    На Печерську Mitsubishi збив студентку на пішохідному переході
    На Печерську Mitsubishi збив студентку на пішохідному переході
    На Печерську Mitsubishi збив студентку на пішохідному переході
    Фото: Інформатор

    Як повідомлялося, 2 вересня у Києві на вулиці Олени Теліги мотоцикл на повному ходу врізався у тролейбус.

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