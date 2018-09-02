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    Новини

    У Києві мотоцикліст на повному ходу врізався у тролейбус

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    Наслідки ДТП - У Києві мотоцикліст на повному ходу врізався у тролейбус
    Фото: dtp.kiev.ua
    Наслідки ДТП

    Пілота мотоцикла госпіталізували в 17 лікарню

    У Києві на вулиці Олени Теліги сталася дорожньо-транспортна пригода за участю мотоцикліста та тролейбуса. Про це повідомляє паблік dtp.kiev.ua.

    За його даними, пілот на повному ходу врізався в тролейбус.

    У важкому стані пілота госпіталізували в 17 лікарню. На місці ДТП працювали поліція і швидка.

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    У Києві мотоцикліст на повному ходу врізався у тролейбус
    У Києві мотоцикліст на повному ходу врізався у тролейбус
    У Києві мотоцикліст на повному ходу врізався у тролейбус
    У Києві мотоцикліст на повному ходу врізався у тролейбус
    У Києві мотоцикліст на повному ходу врізався у тролейбус

    Нагадаємо, 31 серпня у Солом'янському районі Києва мотоцикліст збив жінку і втік з місця аварії.

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