У Києві мотоцикліст на повному ходу врізався у тролейбус



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Фото: dtp.kiev.ua Наслідки ДТП

Пілота мотоцикла госпіталізували в 17 лікарню

У Києві на вулиці Олени Теліги сталася дорожньо-транспортна пригода за участю мотоцикліста та тролейбуса. Про це повідомляє паблік dtp.kiev.ua.

За його даними, пілот на повному ходу врізався в тролейбус.

У важкому стані пілота госпіталізували в 17 лікарню. На місці ДТП працювали поліція і швидка.

Нагадаємо, 31 серпня у Солом'янському районі Києва мотоцикліст збив жінку і втік з місця аварії.