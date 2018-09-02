У Києві мотоцикліст на повному ходу врізався у тролейбус
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Фото: dtp.kiev.ua
Наслідки ДТП
Пілота мотоцикла госпіталізували в 17 лікарню
У Києві на вулиці Олени Теліги сталася дорожньо-транспортна пригода за участю мотоцикліста та тролейбуса. Про це повідомляє паблік dtp.kiev.ua.
За його даними, пілот на повному ходу врізався в тролейбус.
У важкому стані пілота госпіталізували в 17 лікарню. На місці ДТП працювали поліція і швидка.
Нагадаємо, 31 серпня у Солом'янському районі Києва мотоцикліст збив жінку і втік з місця аварії.