На під’їздах до Києва побудують п’ять дворівневих транспортних розв’язок



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Дворівневі розв’язки з’являться на дорогах М-05, М-06 на під’їздах до Києва

Будівництво естакад може розпочатися вже наступного року після завершення тендерних процедур

Державне агентство автомобільних доріг України (Укравтодор) спільно із Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) та Європейським інвестиційним банком (ЄІБ) реалізує проект підвищення безпеки на підходах до Києва.

В рамках цього проекту планується будівництво п’яти дворівневих транспортних розв’язок в передмісті Києва: на дорозі М-06 поворот до масиву Чайки (км 15+668), до с. Білогородка (км 20+029) та в с. Стоянка (км 21+767), а також на дорозі М-05 поворот в с. Чабани (км 15+390) та на с. Боярка (км 21+847). Усі проекти реалізуються за рахунок коштів позики міжнародних фінансових організацій (ЄБРР та ЄІБ). Про це повідомляється на сторінці Укравтодору у Facebook.

«Зокрема, щодо будівництва транспортних розв’язок на дорозі М-05 - поворот в с. Чабани (км 15+390) та на с. Боярка (км 21+847), - проектом передбачено будівництво естакад під лівоповоротні з’їзди транспортної розв’язки. Естакади для розвороту автотранспорту в бік Києва запроектновані в тілі насипу (висота насипу 3-4 м) з улаштуванням шляхопроводів по основному проїзду автодороги Київ – Одеса», - йдеться в повідомленні.

Проектно-кошторисна документація пройшла комплексну державну експертизу, отримала позитивний експертний звіт ДП «Укрдержбудекспертиза» від 09.06.2017р. №28-0198-17 (28-0225-14) та затверджена наказом Державного агентства автомобільних доріг України від 19.06.2017р. №230.

Після завершення тендерних процедур вже наступного року можуть бути розпочаті роботи із реалізації цих проектів.