На Подолі гасили пожежу у квартирі під наглядом сусідів із вином (фото, відео)



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Фото: Інформатор Пожежникам довелося за допомогою бензорізу відчиняти двері

Під час пожежі сусіди з різних поверхів зустрілися біля квартирі, яка горіла, і під звуки бензорізу випивали рано вранці

У п'ятницю, 7 вересня, на вулиці Андріївська, 11/7 в Києві сталася пожежа. Горіла двокімнатна квартира на третьому поверсі житлового будинку.

Виклик на лінію 101 надійшов близько 6:10. Про це повідомляє Інформатор.

Спочатку надійшла інформація про те, що горить горище. Однак по прибуттю на місце було встановлено, що джерело запаху - квартира на третьому поверсі. З вентиляції квартири періодично виривався дим. Пожежникам довелося за допомогою бензорізу відчиняти двері, щоб потрапити всередину. Через те, що двері броньовані, знадобилося трохи більше часу, ніж зазвичай.

За попередньою інформацією, вогонь охопив площу 15 квадратних метрів в одній з кімнат. Уже о 7:32 пожежу було локалізовано, а о 7:36 - ліквідовано. Найімовірніше, причиною пожежі стала невимкнена праска.

Однак, як розповіли рятувальники, пощастило, що в квартирі були закриті вікна і був відсутній доступ кисню. Обійшлося без постраждалих. Людей евакуювати не довелося, тому що вони всі раніше покинули свої квартири. Також здивували сусіди, які під час роботи співробітників ДСНС розпивали вино. Так вийшло, що сусіди з різних поверхів зустрілися саме на третьому і під звуки бензорізу випивали рано вранці.

Нагадаємо, 5 вересня сталася пожежа у ресторані на вул. Мельникова у Києві.