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    На Лук’янівці сталася пожежа в ресторані (фото, відео)

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    Ліквідація пожежі у ресторані на вул. Мельникова - На Лук’янівці сталася пожежа в ресторані (фото, відео)
    Фото: ДСНС
    Ліквідація пожежі у ресторані на вул. Мельникова

    В ресторані сталося загорання покрівлі на площі 300 кв. м

    У середу, 5 вересня, о 13:57 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві надійшло повідомлення про пожежу на вул. Мельникова. Про це повідомляє прес-служба столичних рятувальників.

    На місце події негайно прибули найближчі пожежно-рятувальні підрозділи. Як виявилось, в ресторані сталося загорання покрівлі на площі 300 кв. м. Не гаючи часу, рятувальники приступили до гасіння пожежі.

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    О 14:46 пожежу на площі 350 кв. м було локалізовано, а о 14:56 ліквідовано.

    На місці події працювало 5 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 25 чоловік особового складу підрозділів ГУ ДСНС України у Києві.

    Загиблих та травмованих немає.

    Причина виникнення пожежі наразі з’ясовується.

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    На Лук’янівці сталася пожежа в ресторані (фото, відео)
    На Лук’янівці сталася пожежа в ресторані (фото, відео)
    На Лук’янівці сталася пожежа в ресторані (фото, відео)
    Фото: ДСНС

    Нагадаємо, сьогодні також сталася пожежа на території Київського судноремонтного заводу на вул. Набережно-Луговій, 8.

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