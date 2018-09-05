На Лук’янівці сталася пожежа в ресторані (фото, відео)
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Розсилка
В ресторані сталося загорання покрівлі на площі 300 кв. м
У середу, 5 вересня, о 13:57 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві надійшло повідомлення про пожежу на вул. Мельникова. Про це повідомляє прес-служба столичних рятувальників.
На місце події негайно прибули найближчі пожежно-рятувальні підрозділи. Як виявилось, в ресторані сталося загорання покрівлі на площі 300 кв. м. Не гаючи часу, рятувальники приступили до гасіння пожежі.
О 14:46 пожежу на площі 350 кв. м було локалізовано, а о 14:56 ліквідовано.
На місці події працювало 5 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 25 чоловік особового складу підрозділів ГУ ДСНС України у Києві.
Загиблих та травмованих немає.
Причина виникнення пожежі наразі з’ясовується.
Нагадаємо, сьогодні також сталася пожежа на території Київського судноремонтного заводу на вул. Набережно-Луговій, 8.