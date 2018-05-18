На Поштовій площі кипить робота: триває відновлення композиції з малюками (відео)

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Скульптор Володимир Журавель, який створив композицію, працює над її відновленням

До Дня Києва на Поштовій площі відновлять пошкоджену вандалами художню композицію «Малюки, що пускають кораблики». Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив на своїй сторінці у Facebook.

«Маленьких Кия, Щека, Хорива та їх сестру Либідь вже полюбили кияни, які із задоволенням приходять гуляти на Поштову. Вандали пошкодили композицію і вирвали та поцупили частину латунних плит, які складали карту столиці. Злочинців затримали», – написав Кличко.

Він додав, що скульптор Володимир Журавель, який створив композицію, вже працює над її відновленням.

«А я наступного тижня, як і обіцяв, передам велосипеди правоохоронцям Подільського райуправління поліції, які по гарячих слідах затримали зловмисників. Дякую всім, хто любить і береже наше місто, хто створює красу, яка радує багатьох людей!» - написав Кличко.

Як відомо, у квітні вандали сплюндрували художню композицію з малюками – вирвали та поцупили частину латунних плит, що складали карту столиці. Злочинців тоді швидко затримали. Кількох правоохоронців, які затримали вандалів, мер пообіцяв нагородити велосипедами.