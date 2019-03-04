На Позняках затримали іноземця, який пограбував пенсіонерку



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Грабіжник - іноземець, 1997 року народження Фото: Нацполіція

Троє чоловіків, які почули крики бабусі, наздогнали грабіжника

На проспекті Григоренка у Києві зловмисник вирвав із рук пенсіонерки сумку з особистими речами та намагався втекти. Про це повідомляє прес-служба столичної поліції.

Як розповів заступник начальника Дарницького управління поліції Олексій Кабанченко, потерпіла намагалася наздогнати грабіжника і кликала на допомогу.

«Троє чоловіків, які перебували поряд та почули крики бабусі, зловмисника затримали. Це - іноземець, 1997 року народження, який кілька місяців перебуває на території України. Вилучені речі повернули пенсіонерці», - повідомив він.

Слідчим відділом Дарницького управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. Затриманому загрожує до чотирьох років позбавлення волі.

Як повідомлялося, під Києвом правоохоронці затримали трьох чоловіків, які спеціалізувались на викраденні автомобілів Hyundai та Кіа.