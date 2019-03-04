Під Києвом затримано групу зухвалих автовикрадачів, на рахунку яких 20 злочинів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У місті Вишневе зловмисники незаконно заволоділи автомобілем Hyundai Accent Фото: Нацполіція

Під час проведення обшуків поліцейські виявили та вилучили понад 15 порізаних кузовів від автомобілів

Трьох чоловіків, які спеціалізувались на викраденні автомобілів Hyundai та Кіа, затримали працівники карного розшуку поліції Київщини разом зі своїми колегами з Департаменту Національної поліції України, оперативниками Києво-Святошинського відділу поліції, спільно з детективами Слідчого управління поліції області та під процесуальним керівництвом прокуратури Києво-Святошинського району.

Як повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіції у Київській області, зловмисники діяли нахабно та зухвало. Їх затримала поліція за «гарячим слідом» під час проведення оперативної комбінації.

Так, у місті Вишневе зловмисники незаконно заволоділи автомобілем Hyundai Accent. У краденій автівці вони замінили державні номерні знаки, які не належать жодному автомобілю. Після чого злодії «перегнали» Hyundai до місця розукомплектування викрадених автомобілів у столиці, де і були затримані працівниками поліції.

Ними виявилися 26-річний житель міста Ірпінь, який вже мав проблеми із законом за зберігання наркотиків, та двоє киян, 37-ми та 38-річного віку. Старший чоловік затримувався поліцією за скоєння крадіжок і шахрайств.

За адресами проживання затриманих, а також у місцях розукомплектування викрадених транспортних засобів проведено 7 невідкладних обшуків.

Під час проведення обшуків поліцейські виявили та вилучили понад 15 порізаних кузовів від автомобілів марки Hyundai зі знищеними ідентифікаційними номерами, спецтехніку для прошивки ключів до замків запалення від автомобілів марок Hyundai та Кіа; GPS-трекери для відслідковування маршрутів руху автомобілів, інші особисті речі потерпілих, номерні знаки від автомобілів, які використовувались, як номери «для прикриття» під час перегону викрадених авто.

Також вилучено автомобіль Skoda Octavia з іноземною реєстрацією, на якому пересувались викрадачі.

У якості речового доказу вилучено викрадений у місті Вишневе автомобіль Hyundai Accent, який невдовзі поліцейські повернуть законному власникові.

Крім того, троє фігурантів ґрунтовано підозрюються у вчиненні ще 4-х аналогічних злочинів на території Києва та столичної області. Наразі вони дають правдиві покази та вказали ще додаткові місця, де розбирали викрадений транспорт.

Групу викрадачів авто затримано в порядку ст. 208 КПК. Працівники поліції перевіряють їх на причетність до скоєння аналогічних злочинів на території міста Києва та столичної області.