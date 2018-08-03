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    На прес-центр столичного інформагентства напали невідомі, травмована жінка

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    Близько 20 чоловік в масках і з плакатами увірвалися на прес-конференцію - На прес-центр столичного інформагентства напали невідомі, травмована жінка
    Близько 20 чоловік в масках і з плакатами увірвалися на прес-конференцію

    Група людей тримала плакати з гаслами проти організатора прес-конференції - ювелірного будинку Zarina

    У Києві близько 20 молодиків у масках і з плакатами увірвалися в прес-центр інформагентства «Українські новини», в ході сутички штовхнули на підлогу жінку - у неї травмована рука, повідомляється на сайті агенства.

    Молодики обклеїли прес-центр листівками, а також закидали виступаючих, а разом з ними і адміністратора прес-центру курячими яйцями.

    Зазначимо, що група людей тримала плакати з гаслами проти організатора прес-конференції - ювелірного будинку Zarina.

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    На прес-центр столичного інформагентства напали невідомі, травмована жінка
    На прес-центр столичного інформагентства напали невідомі, травмована жінка
    На прес-центр столичного інформагентства напали невідомі, травмована жінка

    «Після втручання керівництва агентства нападники залишили прес-центр. Перед відходом вони штовхнули одну зі спікерів заходу, в результаті чого вона впала на підлогу і травмувала руку», - йдеться в повідомленні.

    На відео видно (09:46), як один з протестувальників штовхає жінку на підлогу.

     

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