На прес-центр столичного інформагентства напали невідомі, травмована жінка



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Близько 20 чоловік в масках і з плакатами увірвалися на прес-конференцію

Група людей тримала плакати з гаслами проти організатора прес-конференції - ювелірного будинку Zarina

У Києві близько 20 молодиків у масках і з плакатами увірвалися в прес-центр інформагентства «Українські новини», в ході сутички штовхнули на підлогу жінку - у неї травмована рука, повідомляється на сайті агенства.

Молодики обклеїли прес-центр листівками, а також закидали виступаючих, а разом з ними і адміністратора прес-центру курячими яйцями.

Зазначимо, що група людей тримала плакати з гаслами проти організатора прес-конференції - ювелірного будинку Zarina.

«Після втручання керівництва агентства нападники залишили прес-центр. Перед відходом вони штовхнули одну зі спікерів заходу, в результаті чого вона впала на підлогу і травмувала руку», - йдеться в повідомленні.

На відео видно (09:46), як один з протестувальників штовхає жінку на підлогу.