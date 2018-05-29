На проспекті Перемоги Citroen влаштував масштабну ДТП і втік з місця аварії

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Фото: Інформатор Місце ДТП на проспекті Перемоги

Citroen врізався у Peugeot і зачепив мотоцикл

У понеділок, 28 травня, в Києві на проспекті Перемоги сталася ДТП з постраждалими: зіткнулися Peugeot 308, Citroen C2 і мотоцикл.

Аварія трапилася близько 19:50, повідомляє Інформатор.

За словами співробітників поліції, всі учасники ДТП їхали по проспекту Перемоги в бік виїзду з міста. У Peugeot, який їхав у лівій середній смузі, врізався Citroen, від удару він різко дав вправо і зачепив мотоцикл. Байкер вилетів на тротуар і врізався в урну і стовп.

Шматки смітника були розкидані на великій відстані.

Після зіткнення Peugeot розвернуло і він врізався у відбійник, а Citroen зник з місця аварії. Очевидці намагалися наздогнати винуватця, однак йому вдалося втекти. Співробітниками поліції розшукується автомобіль Citroen C2 зеленого кольору з номерним знаком -0620АН.

В результаті падіння байкер постраждав, його госпіталізували в лікарню.

Причину ДТП встановить слідство. На місці працювали карети «швидкої», патрульна поліція, слідчо-оперативна група.

Як повідомлялося, 28 травня в Києві на вулиці Лаврській сталася ДТП: зіткнулися BMW і Ford Mondeo.