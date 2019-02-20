На семи вулицях Києва немає води через аварії (адреси)
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Київводоканал планує за добу ліквідувати пошкодження
У середу, 20 лютого, станом на 16:30, у Києві відсутнє водопостачання у будинках на семи вулицях. Про це повідомляє прес-служба «Київводоканалу».
Причина – аварії на мережі холодного водопостачання. Наразі ремонтні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень.
Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:
- вул. Сім'ї Хохлових, 11/2;
- пр-т. Миру, 5, 6, 7;
- пр-т. Академіка Палладіна, 24
- пров. Таращанський, 1-12;
- вул. Рубежівська, 22-54;
- вул. Лісорубна, 1-20;
- вул. Протасів Яр, 23А, 27.
«Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень: 1 доба. Перепрошуємо за тимчасові незручності», - йдеться в повідомленні «Київводоканалу».