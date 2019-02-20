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    Новини

    На семи вулицях Києва немає води через аварії (адреси)

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    На семи вулицях Києва немає води через аварії (адреси)

    Київводоканал планує за добу ліквідувати пошкодження

    У середу, 20 лютого, станом на 16:30, у Києві відсутнє водопостачання у будинках на семи вулицях. Про це повідомляє прес-служба «Київводоканалу».

    Причина – аварії на мережі холодного водопостачання. Наразі ремонтні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень.

    Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:

    • вул. Сім'ї Хохлових, 11/2;
    • пр-т. Миру, 5, 6, 7;
    • пр-т. Академіка Палладіна, 24
    • пров. Таращанський, 1-12;
    • вул. Рубежівська, 22-54;
    • вул. Лісорубна, 1-20;
    • вул. Протасів Яр, 23А, 27.

    «Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень: 1 доба. Перепрошуємо за тимчасові незручності», - йдеться в повідомленні «Київводоканалу».

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